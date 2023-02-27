Світлана Скрипник – мати пораненого 24-річного бійця В’ячеслава Чуприни. Наприкінці серпня її син потрапив в опікове відділення одного з медзакладів Дніпропетровщини.

Як передає Суспільне, ураження шкіри понад 40% отримав під час виконання бойового завдання у Донецькій області. З перших днів лікування, розповідає Світлана, медики вимагали з неї гроші.

"Натякнули, що потрібна мотивація для покращення лікування мого сина. + Кожні два дні у нас була перев’язка. Через те, що мені говорили, що потрібна якась мотивація, ми давали гроші кожні два дні. Лікарю я давала починаючи з 2 тисяч. Коли була операція, нам провели шість операцій, операція – по три тисячі. Його помічниці давала менше, по 500 гривень", – розказує мати.

Як каже адвокат В'ячеслав Шестіріков, обстеження, лікування, реабілітація та медикаменти сплачуються за державний кошт у разі отримання бойового поранення військовослужбовцем під час воєнного стану.

"У будь-якому випадку вимагати сплату будь-яких коштів за лікування, за певні медичні маніпуляції, за певні аналізи пораненого військовослужбовця – це є протиправним. Такі гарантії передбачені законом про правовий та соціальний захист військовослужбовців та членів їхніх родин – стаття 11 та цілим рядом відомчих підзаконних нормативних актів", – пояснив адвокат.

Якщо ж лікарі вимагають оплатити будь-які свої послуги або придбати ліки, то, каже адвокат, необхідно відразу звертатися зі скаргою на гарячу лінію Міноборони або НСЗУ.

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