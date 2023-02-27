Светлана Скрипник – мать раненого 24-летнего бойца Вячеслава Чуприна. В конце августа ее сын попал в ожоговое отделение одного из медучреждений Днепропетровщины.

Как передает Суспільне, поражение кожи более 40% получило при выполнении боевого задания в Донецкой области. С первых дней лечения, говорит Светлана, медики требовали с нее деньги.

"Намекали, что нужна мотивация для улучшения лечения моего сына. + Каждые два дня у нас была перевязка. Из-за того, что мне говорили, что нужна какая-то мотивация, мы давали деньги каждые два дня. Врачу я давала начиная с 2 тысяч. Когда была операция, нам провели шесть операций, операция – по три тысячи. Его помощницы давала меньше, по 500 гривен", – рассказывает мать.

Как говорит адвокат Вячеслав Шестириков, обследование, лечение, реабилитация и медикаменты оплачиваются за государственные средства в случае получения боевого ранения военнослужащим во время военного положения.

"В любом случае требовать уплату любых средств за лечение, за определенные медицинские манипуляции, за определенные анализы раненого военнослужащего - это противоправно. Такие гарантии предусмотрены законом о правовой и социальной защите военнослужащих и членов их семей - статья 11 и целым рядом". ведомственных подзаконных нормативных актов", – объяснил адвокат.

Если врачи требуют оплатить любые свои услуги или приобрести лекарства, то, говорит адвокат, необходимо сразу обращаться с жалобой на горячую линию Минобороны или НСЗУ.

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