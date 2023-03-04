Люди з більш високою пенсією отримують більшу доплату, ніж люди з меншою пенсією, які мають лише незначне збільшення.

З початку березня в Україні проводиться щорічна індексація пенсій, що зумовлює збільшення розміру пенсійних виплат майже на 20%. Однак пенсіонери висловлюють своє невдоволення через нерівність доплат. Про це пенсіонери пишуть під публікацією ТРК "Перший Західний", масово висловлюючи своє невдоволення у коментарях.

Слід зазначити, що індексація пенсій – це процес коригування розміру пенсії відповідно до рівня інфляції. Проте підвищення застосовується лише до розрахункового розміру пенсії, а чи не до фактичної виплати.

Внаслідок цього, люди похилого віку з більш високою пенсією отримують більшу доплату, ніж люди з меншою пенсією, яким належить лише незначне збільшення.

Пенсіонери дуже незадоволені цією нерівністю:

«Тим що немає 65 років їсти чи не хочуть що????? Який дурень таке робить; Перевести депутатів на таку пенсію; Дайте тим хто 60+ хоч щось; За що тільки наші діти воюють?;

Депутати додали собі заробітну плату, а військовим, які на війні зняли; Де справедливість під час війни наживаються; Чому б пенсіонерам не підняти пенсії на рівні депутатів?;

А депутатам, чиновникам, суддям, прокурорам, поліції на скільки підвищать?; Більше розмов, аніж грошей. І нема чим хвалитися, ніби це ви даруєте».

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