С начала марта в Украине проводится ежегодная индексация пенсий, что приводит к увеличению размера пенсионных выплат почти на 20%. Однако, пенсионеры выражают свое недовольство из-за неравенства доплат. Об этом пенсионеры пишут под публикацией ТРК "Перший Західний", массово выражая свое недовольство в комментариях.
Стоит отметить, что индексация пенсий - это процесс корректировки размера пенсии в соответствии с уровнем инфляции. Однако повышение применяется только к расчетному размеру пенсии, а не к фактической выплате.
В результате этого, пожилые люди с более высокой пенсией получают большую доплату, чем люди с меньшей пенсией, которым полагается только незначительное увеличение.
Пенсионеры очень недовольны этим неравенством:
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«Тем что нет 65 лет есть не хотят ли что????? Какой дурак такое делает; Перевести депутатов на такую пенсию; Дайте тем кто 60 + хоть что-то; За что только наши дети воюют?;
Депутаты себе добавили заработную плату, а военным, которые на войне сняли; Где справедливость, во время войны наживаются; Почему бы пенсионерам не поднять пенсии на уровне депутатов?;
А депутатам, чиновникам, судьям, прокурорам, полиции на сколько повысят?; Больше разговоров, чем денег. И нечем хвастаться, будто это вы дарите».
Напомним, всего за неделю стоимость выросла на 16%: важный для украинцев овощ продолжит дорожать.
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