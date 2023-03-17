У боях за Бахмут загинув український захисник Іван Ліщинський. Героя провели в останню путь у селі Придністрянське Ямпільської територіальної громади Вінницької області.

Перед загибеллю Іван встиг відправити своїй дружині зворушливе смс. Про це повідомила Ямпільська районна газета "Ямпільські звістки".

Попрощатися із воїном Збройних сил України вийшло все село, а також приїхали його побратими.

Односельці Івана згадують про нього як про добру, чуйну людину, хорошого сім'янина. Сусіди розповідають, що він добре ладив із онуками, навчав їх людяності та доброті. Ніколи не скаржився на життя та службу, а також був упевнений у перемозі України.

Останніми днями Іван Ліщинський перебував під сильним обстрілом. Перед штурмом написав дружині Наталі коротке смс-повідомлення: "Дякую. У мене все ок. Цілую…".

Івана було мобілізовано 9 листопада 2022 року. На фронті він був навідником 3-го аеромобільного відділення 3-го аеромобільного взводу 9-ї аеромобільної роти 3-го аеромобільного батальйону в/ч А4335. Захисник України загинув 8 березня 2023 року внаслідок ведення бойових дій у районі населеного пункту Бахмут Донецької області.

Народився Іван 28 листопада 1985 року у селі Черепин Київської області у багатодітній родині. У нього було ще двоє молодших братів та сестра. У юному віці смерть забрала батьків загиблого та залишила його сиротою.

У пошуках кращої частки Іван вирушив до Вінницької області, де зустрів свою майбутню дружину Наталю із сином Ярославом. Подружжя прожило разом 16 років, сім із них – у селі Придністрянське.

"Разом із побратимами гідно боровся з ворогом та, пішовши у бій 8 березня 2023 року, загинув під м.Бахмутом. Іван Віталійович був вірним і надійним другом, найкращим братом, люблячим чоловіком та батьком і просто хорошою людиною. Попереду могло б бути ще ціле життя, в якому б планувати майбутнє, кохати дружину Наталю, дбати про дітей та онуків, радіти кожному новому дню. Але він віддав своє життя за Україну і наше майбутнє, йому навіки буде 38 літ…", - мовила староста Аліса Барновега.

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