Під час прямої трансляції дівчина з села, що знаходиться на Рівненщині, заявила, що не пожертвує Збройним силам України (ЗСУ), оскільки, як вона вважає, не дурна. Відповідне відео було опубліковано у Telegram-каналі.
Під час ефіру один із глядачів запитав дівчину, чи пожертвувала вона гроші на ЗСУ, на що вона відповіла:
"Звичайно ні, що за дурниці. Я ж не дурна".
Після цього вона також висловилася: "Люди гинуть на фронті, а я гроші заробляю. Типу грішу".
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Пізніше дівчина опублікувала інформацію у своєму профілі в Instagram і написала, що думала, що слово "донат" має інший сенс і спробувала виправдатися, щоб уникнути можливого правового покарання.
Служба безпеки України на Рівненщині заявила, що проведе перевірку з цього питання.
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