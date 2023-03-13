Пізніше дівчина опублікувала інформацію у своєму профілі в Instagram і написала, що думала, що слово "донат" має інше значення.

Під час прямої трансляції дівчина з села, що знаходиться на Рівненщині, заявила, що не пожертвує Збройним силам України (ЗСУ), оскільки, як вона вважає, не дурна. Відповідне відео було опубліковано у Telegram-каналі.

Під час ефіру один із глядачів запитав дівчину, чи пожертвувала вона гроші на ЗСУ, на що вона відповіла:

"Звичайно ні, що за дурниці. Я ж не дурна".

Після цього вона також висловилася: "Люди гинуть на фронті, а я гроші заробляю. Типу грішу".

Пізніше дівчина опублікувала інформацію у своєму профілі в Instagram і написала, що думала, що слово "донат" має інший сенс і спробувала виправдатися, щоб уникнути можливого правового покарання.

Служба безпеки України на Рівненщині заявила, що проведе перевірку з цього питання.

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