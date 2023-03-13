Позже девушка опубликовала информацию в своем профиле в Instagram и написала, что думала, что слово "донат" имеет другой смысл.

Во время прямой трансляции девушка из села находящегося в Ровенской области заявила, что не пожертвует Вооруженным силам Украины (ВСУ), поскольку, как она считает, не глупа. Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале.

Во время эфира один из зрителей спросил девушку, пожертвовала ли она деньги на ВСУ, на что она ответила:

"Конечно нет, что за глупости. Я же не дура".

После она также высказалась: "Люди гибнут на фронте, а я деньги зарабатываю. Типа грешу".

Позже девушка опубликовала информацию в своем профиле в Instagram и написала, что думала, что слово "донат" имеет другой смысл и попыталась оправдаться, чтобы избежать возможного правового наказания.

Служба безопасности Украины в Ровенской области заявила, что проведет проверку по этому вопросу.

Мы также писали, в германском городе Франкфурт-на-Майне охранник гостиницы, который является кавказцем, жестоко избил украинского военного, приехавшего в Германию на лечение после полученного ранения, когда тот был в баре отеля в униформе ВСУ.

Напомним, украинцы выступили с предложением прекратить надбавки депутатам и вернуть премии защитникам.

Также сообщалось о мобилизации украинцев без подготовки: новый запрет хотят ввести после скандалов.

Кроме того, Politeka.net писала об общественном резонансе после силового вручения повестки в Одессе.