В боях за Бахмут погиб украинский защитник Иван Лищинский. Героя провели в последний путь в селе Приднестрянское Ямпольской территориальной громады Винницкой области.

Перед гибелью Иван успел отправить своей жене трогательное смс. Об этом сообщила Ямпольская районная газета "Ямпольские известия".

Проститься с воином Вооруженных сил Украины вышло все село, а также приехали его побратимы.

Односельчане Ивана вспоминают о нем как о добром, отзывчивом человеке, хорошем семьянине. Соседи рассказывают, что он хорошо ладил с внуками, учил их человечности и доброте. Никогда не жаловался на жизнь и службу, а также был уверен в победе Украины.

Последние дни Иван Лищинский находился под сильными обстрелами. Перед штурмом написал жене Наталье короткое смс-сообщение: "Спасибо. У меня все ок. Целую…".

Иван был мобилизован 9 ноября 2022 года. На фронте он был наводчиком 3-го аэромобильного отделения 3-го аэромобильного взвода 9-й аэромобильной роты 3-го аэромобильного батальона в/ч А4335. Защитник Украины погиб 8 марта 2023 года в результате ведения боевых действий в районе населенного пункта Бахмут Донецкой области.

Родился Иван 28 ноября 1985 года в селе Черепин Киевской области в многодетной семье. У него было еще двое младших братьев и сестра. В юном возрасте смерть унесла родителей погибшего и оставила его сиротой.

В поисках лучшей доли Иван отправился в Винницкую область, где встретил свою будущую жену Наталью с сыном Ярославом. Супруги прожили вместе 16 лет, семь из них – в селе Приднестрянское.

"Вместе с собратьями достойно боролся с врагом и, пойдя в бой 8 марта 2023 года, погиб под Бахмутом. Иван Витальевич был верным и надежным другом, лучшим братом, любящим мужем и отцом и просто хорошим человеком. Впереди могла быть еще целая жизнь, в которой планировать будущее, любить жену Наталью, заботиться о детях и внуках, радоваться каждому новому дню. Но он отдал свою жизнь за Украину и наше будущее, ему навеки будет 38 лет", - сказала староста Алиса Барновега.

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