Нацбанк розповів, які купюри в Україні найчастіше підробляють та як мінімізувати ризик отримати «липові гроші».

Як пише Politeka.net з посиланням на Нацбанк, за підсумками минулого року, найчастіше підробляли банкноти старого зразка.

Зокрема більшість (92%) таких номіналів: 500 грн (39% від загальної кількості вилучених підробок та 57% від їхньої загальної суми); 200 грн (45% та 26% відповідно); 100 грн (8% та 2% відповідно).

Також в НБУ додали, що на 1 млн. справжніх банкнот гривні нового зразка кількість підроблених становила лише 0,2 банкноти, адже банкноти нового покоління мають посилену систему захисту.

Існує ризик отримати і підробку іноземної валюти. Згідно зі статистикою НБУ, серед вилучених з обігу у 2022 році підроблених банкнот іноземної валюти переважали долари США (91% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти) і євро (8%).

Найчастіще зловмисники підробляли 50 та 100 доларів США, а також 50 та 100 євро.

В Нацбанку підкреслюють, що здебільшого підроблені гроші мали низьку якість та були розраховані на неуважність людей та касирів в магазинах.

«Знання елементів захисту банкнот гривні та уважна їх перевірка під час розрахунків гарантують мінімізацію ризиків із отримання підробок», - підкреслили в НБУ.

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