Нацбанк рассказал, какие купюры в Украине чаще подделывают и как минимизировать риск получить «липовые деньги».

Как пишет Politeka.net со ссылкой на Нацбанк, по итогам прошлого года чаще всего подделывали банкноты старого образца.

В частности, большинство (92%) таких номиналов: 500 грн (39% от общего количества изъятых подделок и 57% от их общей суммы); 200 грн (45% и 26% соответственно); 100 грн (8% и 2% соответственно).

Также в НБУ добавили, что на 1 млн. настоящих банкнот гривны нового образца количество поддельных составляло всего 0,2 банкноты, ведь банкноты нового поколения имеют усиленную систему защиты.

Есть риск получить и подделку иностранной валюты.

Согласно статистике НБУ, среди изъятых из обращения в 2022 году поддельных банкнот иностранной валюты преобладали доллары США (91% от общего количества всех изъятых поддельных банкнот иностранной валюты) и евро (8%).

Чаще злоумышленники подрабатывали 50 и 100 долларов США, а также 50 и 100 евро.

В Нацбанке подчеркивают, что чаще всего поддельные деньги имели низкое качество и были рассчитаны на невнимательность людей и кассиров в магазинах.

«Знание элементов защиты банкнот гривны и внимательная их проверка в расчетах гарантируют минимизацию рисков по получению подделок», - подчеркнули в НБУ.

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