Як саме змінились ціни в Україні за рік показали в Державній службі статистиці, пише Politeka.net.
Так, згідно з офіційними даними з січня 2022-го по січень 2023-го найбільше ціни зросли на такі продукти:
М’ясо і субпродукти – на 5,4%;
Риба і ракоподібні подорожчали на 13,7%;
Молоко, молочні продукти, яйця і натуральний мед стали дорожче на 8,7%;
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За овочі тепер треба заплатити на 22% більше;
Кава і чай обійдуться українцям на 4,8% більше, ніж рік тому;
Продукція борошномельно-круп’яної промисловості подорожчала на 2,3%;
Продукти з м’яса і риби – на 30%;
Цукор і кондитерські вироби з цукру обійдуться на 7,4% дорожче;
Їстівні плоди та горіхи - на 32%;
Ціни на готові продукти із зерна зросли на 8,6%.
Заплатити набагато більше, ніж рік тому, доведеться не тільки для того, щоб поїсти, а й вдягтись.
Як повідомляє Державна служба статистики, зростання цін на текстильні одяг та додаткові речі до одягу склало 8,9%; взуття подорожчало на 1,5%; головні убори – на 7,8%.
Додамо, згідно з офіційними даними Нацбанку, у грудні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі становила 26,6% та практично не змінилася, якщо порівнювати з темпами зростання цін у листопаді (26,5%) та жовтні (26,6%).
У місячному вимірі ціни зросли на 0,7%.
НБУ прогнозує, що зниження інфляції відбудеться вже у цьому році, а повноцінне відновлення економіки почнеться з 2024-го року.
У свою чергу експерти попереджають про нове зростання цін.
Так, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів, що, зокрема слід очікувати на велике зростання цін на олію. За його словами, у минулому році вони зросли лише на 12%, що дуже мало на тлі загального здорожчання продуктів.
Окрім цього, українцям слід готуватися до подорожчання хлібопродуктів.
Нагадаємо, надважливий для українців продукт злетів в ціні на 80%.
Крім того, Politeka.net писала, що "базові" продукти в Україні зростають у ціні: як змінилася вартість лише за місяць.
Також Politeka повідомляла, що українців попередили про різке подорожчання популярного овоча.