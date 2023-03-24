Ціни на продукти в Україні значно зросли і, схоже, поки не збираються зупинятись.

Як саме змінились ціни в Україні за рік показали в Державній службі статистиці, пише Politeka.net.

Так, згідно з офіційними даними з січня 2022-го по січень 2023-го найбільше ціни зросли на такі продукти:

М’ясо і субпродукти – на 5,4%;

Риба і ракоподібні подорожчали на 13,7%;

Молоко, молочні продукти, яйця і натуральний мед стали дорожче на 8,7%;

За овочі тепер треба заплатити на 22% більше;

Кава і чай обійдуться українцям на 4,8% більше, ніж рік тому;

Продукція борошномельно-круп’яної промисловості подорожчала на 2,3%;

Продукти з м’яса і риби – на 30%;

Цукор і кондитерські вироби з цукру обійдуться на 7,4% дорожче;

Їстівні плоди та горіхи - на 32%;

Ціни на готові продукти із зерна зросли на 8,6%.

Заплатити набагато більше, ніж рік тому, доведеться не тільки для того, щоб поїсти, а й вдягтись.

Як повідомляє Державна служба статистики, зростання цін на текстильні одяг та додаткові речі до одягу склало 8,9%; взуття подорожчало на 1,5%; головні убори – на 7,8%.

Додамо, згідно з офіційними даними Нацбанку, у грудні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі становила 26,6% та практично не змінилася, якщо порівнювати з темпами зростання цін у листопаді (26,5%) та жовтні (26,6%).

У місячному вимірі ціни зросли на 0,7%.

НБУ прогнозує, що зниження інфляції відбудеться вже у цьому році, а повноцінне відновлення економіки почнеться з 2024-го року.

У свою чергу експерти попереджають про нове зростання цін.

Так, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів, що, зокрема слід очікувати на велике зростання цін на олію. За його словами, у минулому році вони зросли лише на 12%, що дуже мало на тлі загального здорожчання продуктів.

Окрім цього, українцям слід готуватися до подорожчання хлібопродуктів.

Нагадаємо, надважливий для українців продукт злетів в ціні на 80%.

Крім того, Politeka.net писала, що "базові" продукти в Україні зростають у ціні: як змінилася вартість лише за місяць.

Також Politeka повідомляла, що українців попередили про різке подорожчання популярного овоча.