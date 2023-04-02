В Україні відчутно подорожчало м'ясо – як змінилися ціни лише за місяць.

Завдяки порталу "Мінфін" стало відомо, що ціни на м'ясо у березні помітно зросли.

Усього за місяць вартість різних видів свинини у супермаркетах зросла на рекордних 2-7 гривень.

Зокрема, кілограм грудинки піднявся в ціні зі 168,13 грн. до 170,30 грн., ошийок теж подорожчав - з 192,04 грн./кг до 200,18 грн/кг. Лопатка зросла в ціні з 156,27 грн/кг до 175,02 грн/кг.

Свинячі реберця тепер коштують 167,46 грн/кг, а ще в лютому продавали по 161,19 грн./кг у середньому. Вартість шашлику зросла з 176,80 грн/кг до 178,27 грн/кг.

Але є й хороші новини – домашнє сало у березні подешевшало та з 186,86 грн./кг опустилося до 179,00 грн/кг. Проте за солоне сало тепер українцям доведеться доплатити, оскільки воно зросло в ціні з 258,47 грн/кг до 263,20 грн за кілограм.

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