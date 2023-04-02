В Украине ощутимо подорожало мясо - как изменились цена всего за месяц.

Благодаря порталу "Минфин" стало известно, что цены на мясо в марте заметно выросли.

Всего за месяц стоимость различных видов свинины в супермаркетах выросла на рекордных 2-7 гривен.

В частности, килограмм грудинки поднялся в цене с 168,13 грн. до 170,30 грн., ошеек тоже подорожал- с 192,04 грн./кг до 200,18 грн/кг. Лопатка выросла в цене с 156,27 грн/кг до 175,02 грн./кг.

Свинные ребрышки теперь стоят 167,46 грн/кг, а еще в феврале продавалиь по 161,19 грн./кг в среднем. Стоимость шашлыка выросла с 176,80 грн/кг до 178,27 грн./кг.

Но есть и хорошие новости - домашнее сало в марте подешевело и с 186,86 грн./кг опустилось до 179,00 грн/кг. Однако за соленое сало теперь украинцам придется доплатить, так как оно выросло в цене с 258,47 грн/кг до 263,20 гривен за килограмм.

Напомним, какие продукты подорожают в Украине: заместитель министра аграрной политики дал неутешительный прогноз.

Как сообщала Politeka, будет новая волна подорожания продуктов перед Пасхой, цены взлетят минимум на 10%.

Также Politeka писала о сезонном подорожании продуктов в Украине: цены выросли всего за неделю. В Украине заметно увеличилась стоимость некоторых фруктов и овощей.