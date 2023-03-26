Пасхи в этом году выпадает на 9 апреля у христиан западного обряда и 16 апреля у христиан восточного обряда, передает "Сніданок з 1+1".

Эксперты предупреждают о подорожании мяса, молочной продукции и яиц перед празднованием большого православного праздника.

В частности, украинцам советуют купить зарание мясо, яйца, растительное масло, сметану и овощи.

Экономисты говорят, что этой весной стоимость популярных продуктов на праздничный стол не будут взлетать до небес.

пасха

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«Несомненно, я думаю, что у всех производителей продовольствия будет желание поднять цены. Но никто сегодня не будет платить 150 грн за десяток яиц или 200 грн/кг помидоров. Потому что нет таких денег у людей», — говорит экономист Олег Пензин.

Он прогнозирует, популярные на праздничном пасхальном столе продукты поднимутся в цене в среднем на 10−15 процентов.

пасха

Напомним, любимый продукт украинцев подорожал на 30%: стало известно, что еще вырастет в цене.

Кроме того, Politeka.net писала, что "базовые" продукты в Украине растут в цене: как изменилась стоимость всего за месяц.

Также Politeka сообщала, что украинцев предупредили о резком подорожании популярного овоща.