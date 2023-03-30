Как сообщается на сайте "east-fruit", в нашей стране резко увеличился спрос на яблоки во время сезонного снижения предложения.
В том числе аналитики добавили, что предложение увеличилось в если сравнивать с предыдущей неделей.
Цена на этот фрукт, то в нижнем сегменте стоимость подскочила сразу на треть. Таким образом, не все украинцы смогут позволить себе полакомиться яблоками.
Выросла цена и груш, подорожали лимоны.
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Важно отметить, что цены на лук немного снизились.
Кроме того выросли цены на некоторые овощи из борщового набора. Однако свекла и морковь стала дешевле, хоть и незначительно.
Резко начал набирать в цене тепличный огурец, помидоры же начали падать в стоимости. Наблюдается спрос на редиску, поэтому цены начали двигаться вверх.
Наблюдается и подорожание всего за неделю таких важных для украинцев продуктов, как пекинская капуста, чеснок, а также на свежую зелень, в частности на зеленый лук и свежую петрушку.
Напомним, какие продукты подорожают в Украине: заместитель министра аграрной политики дал неутешительный прогноз.
Как сообщала Politeka, будет новая волна подорожания продуктов перед Пасхой, цены взлетят минимум на 10%.
Также Politeka писала, что стоимость "ходовых" продуктов перед Пасхой вырастет в цене.