Какие продукты сильно удорожают в ближайшее время, рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Целый ряд причин вызвал рост цен на продукты, в частности дефицит газа и электроэнергии, боевые действия на территории Херсонщины и Донбасса, проблемы с логистикой и курсом доллара.

В сюжете для "ТСН" рассказали, что будет с ценами на продукты дальше.

По подсчетам экономистов, реальные доходы украинцев уменьшились на 25% за последний год. При этом цены на продукты выросли на 32%, эти показатели рекордные, ведь цены растут дальше.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий спрогнозировал, чего украинцам ждать дальше от цен на продукты.

По его словам, грядет удешевление продукции, но это произойдет лишь, когда начнется увеличение урожая в Украине. Потому только осенью украинцы смогут почувствовать уменьшение цен. К сожалению из-за энергетического кризиса и из-за оккупации многие территории Украины, где выращивали овощи, не были доступными для фермеров.

"Сейчас мы проходим пик увеличения цен. Потому что урожая нет, а сохранение продуктов забирает много ресурсов. В этом году из-за энергетического кризиса и того, что много продуктов испортилось, мы зависим от импорта. Кроме того, лук и морковь выращивали на Херсонщине, а она была в оккупации, потому у нас дефицит этих овощей и такая вот цена. Но грядет удешевление продукции, но это произойдет лишь, когда начнется увеличение урожая в Украине, то есть осенью", - отметил он.

Напомним, грядет подорожание продуктов перед Пасхой, что лучше купить заранее.

Как сообщала Politeka, будет новая волна подорожания продуктов перед Пасхой, цены взлетят минимум на 10%.

Также Politeka писала, что стоимость "ходовых" продуктов перед Пасхой вырастет в цене.