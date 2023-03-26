Ближе к Пасхе будет наблюдаться значительный рост цен на некоторые продукты.

В частности, цены на яйца уже сейчас на рекордно высоком уровне, но это не предел.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин сообщает, что в ближайшее время не стоит ожидать снижения цен, передает "РБК".

"Не стоит ожидать снижения цен на яйца в канун Пасхальных праздников, поскольку это все-таки период максимального спроса на данный продукт в течение года", - говорит Литвин.

Есть два сценария развития событий - при оптимистическом цена на яйца к станутся на текущем уровне, при пессимистическом вырастет на 10-15%.

"Все-таки в этом году очень высокая цена на данный продукт, и еще больший рост "не пропустит" покупательная способность украинцев", - заявила Литвин.

Однако есть и хорошая новость, после Пасхи можно будет наблюдать постепенное снижение цен из-за уменьшения спроса и постепенное увеличение предложения.

"Уже в начале лета цена на яйца может снизиться на 30-35% от текущей цены, то есть составить 45-50 грн за 10 штук", - прогнозирует эксперт.

Напомним, любимый продукт украинцев подорожал на 30%: стало известно, что еще вырастет в цене.

Кроме того, Politeka.net писала, что "базовые" продукты в Украине растут в цене: как изменилась стоимость всего за месяц.

Также Politeka сообщала, что украинцев предупредили о резком подорожании популярного овоща.