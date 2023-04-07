Українка звернулася до Пенсійного фонду із запитанням, у разі втрати роботи на два місяці - чи можна сплатити добровільний внесок за цей час, щоб не втрачати робочий стаж.
У ПФУ відповіли, що українці можуть сплачувати добровільні внески у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування протягом того періоду часу, який визначите самостійно.
Крім того, платежі можна здійснювати як упродовж кількох місяців, так і протягом кількох років.
Проте не всі українці у коментарях залишилися задоволеними.
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"При такому пенсійному законодавстві це ні чого не вирішуєте. При мінімальній зарплаті 6700 розрахункова пенсія в цьому році становить 2300. На фоні росту зарплат в державних органах влади, це явище завело людей в злидні з яких ніхто не вийде. Більшість пенсіонерів з народу ніхто не спасе від бідноти. Це повинні всі усвідомити та не вірити в чудо його не буде. І пенсійний фонд тут нідочого. Все вирішуєте кабмін. Ну якось так", - скаржиться Леонід Шкуринський у коментарях д публікації ПФУ.
Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли нові деталі перерахунку пенсій: українці стурбовані.
А ще Politeka повідомляла, що пенсію в Україні можна отримати одразу за півроку, але є важливий нюанс: що треба знати.
Також Politeka писала, що у Кабміні повідомили, що проведено вже другу індексацію пенсійних виплат, незважаючи на війну.