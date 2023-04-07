Украинка обратилась в Пенсионный фонд с вопросом, в случае потери работы на два месяца – можно ли уплатить добровольный взнос за это время, чтобы не терять рабочий стаж.

В ПФУ ответили , что украинцы могут платить добровольные взносы в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования в течение периода времени, который определите самостоятельно.

Кроме того, платежи можно производить как в течение нескольких месяцев, так и в течение нескольких лет.

Однако не все украинцы в комментариях остались довольны.

"При таком пенсионном законодательстве это ни чего не решает. При минимальной зарплате 6700 расчетная пенсия в этом году составляет 2300. На фоне роста зарплат в государственных органах власти, это явление завело людей в бедность из которых никто не выйдет. Большинство пенсионеров из народа никто не спасет от бедноты. Это должны все осознать и не верить в чудо его не будет. И пенсионный фонд здесь ни в чем. Все решаете кабмин. Ну как-то так", - жалуется Леонид Шкуринский в комментариях к публикации ПФУ.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий: украинцы озабочены.

А еще Politeka сообщала, что пенсию в Украине можно получить сразу за полгода, но есть важный нюанс: что нужно знать.

Также Politeka писала, что в Кабмине сообщили, что проведена уже вторая индексация пенсионных выплат, несмотря на войну.