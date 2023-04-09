У Чернігові 84-річна Марія Костирко поскаржилася на те, що не отримала ніякої компенсації за пошкоджене житло. В ії будинок снаряд окупантів влучив ще 27 лютого 2022-го року.

Як йдеться в сюжеті Суспільного, в результаті влучання була зройунована стіна, побито дах та пошкодена система опалення.

Пані Марія каже що, коли дісталася будинку після обстрілу, у неї не було можливості зайти у двері, бо усе було завалене. Повністю розбомблено газовий стояк, зіпсовано котел, після чого треба ставити нову техніку.

Сусіди та знайомі вирішили домомогти бабусі з ремонтом. Вони звели стіну, засклили вікна і старим шифером накрили дах. Жінці за все це довелося заплатити 85 тисяч гривень. Це кошти, які вона з пенсії у 3200 гривень відкладала на похорон.

За словами сусідики Тетяни Коваленко, вони зверталися до міськради, аби отримати грошову компенсацію за пошкоджене житло пані Марії. Коміся в акті огляду зафіксувала, що житло значно пошкоджено. Але ніяких грошей Марія Костирко так і не отримала.

"Їй сказали, що вона не власниця будинку, у зв’язку з тим, що у неї є дарча на її племінницю Наталю. Хоч вона і виписана з цього житла наразі, але вона має документ на власність. Тому Марія Іванівна ніякої допомоги не отримала. Їй нічого не видавали ніде", – каже Тетяна Коваленко.

За словами директорки департаменту соцполітики Ірини Марчук, програма надання одноразової матеріальної допомоги, на яку подавалась Марія Костирко, розрахована саме на власників приватних будинків.

"Тому й умовою надання цієї допомоги є наявність документів про право власності на цей будинок. Ця програма у нас торік була прийнята, її дія продовжена до 1 липня 2023 року".

Директорка департаменту порадила пані Марії зв’язатися з племінницею, щоб та подала заявку на допомогу. Проте де зараз родичка, жінка не знає, крім того, що вона вже кілька років знаходиться за кордоном, вони не спілкуються. Тетяна Коваленко стверджує, що допомогти Марії Іванівні нікому.

Марія Іванівна має сподівання хоча б на допомогу волонтерів, бо на гроші від міськради чекати марно. Хоче, аби допомогли їй прибрати подвір’я та перекрити дах, бо він продовжує підтікати.

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