В Чернигове 84-летняя Мария Костырко пожаловалась на то, что не получила никакой компенсации за поврежденное жилье. В ее дом снаряд окупантов попал еще 27 февраля 2022-го года.

Как говорится в сюжете Общественного , в результате попадания была сооружена стена, избита крыша и повреждена система отопления.

Мария говорит, что, когда досталась дому после обстрела, у нее не было возможности зайти в дверь, потому что все было завалено. Полностью разбомблен газовый стояк, испорчен котел, после чего нужно ставить новую технику.

Соседи и знакомые решили помочь бабушке с ремонтом. Они построили стену, застеклили окна и старым шифером накрыли крышу. Женщине за все это пришлось заплатить 85 тысяч гривен. Это средства, которые она с пенсии в 3200 гривен откладывала на похороны.

По словам соседки Татьяны Коваленко, они обращались в горсовет, чтобы получить денежную компенсацию за поврежденное жилье Марии. Комиссия в акте осмотра зафиксировала, что жилье значительно повреждено. Но никаких денег Мария Костырко так и не получила.

"Ей сказали, что она не владелица дома, в связи с тем, что у нее есть дарственная на ее племянницу Наталью. Хоть она и выписана из этого жилья пока, но у нее есть документ на собственность. Поэтому Мария Ивановна никакой помощи не получила. . Ей ничего не выдавали нигде", – говорит Татьяна Коваленко.

По словам директора департамента соцполитики Ирины Марчук, программа предоставления единовременной материальной помощи, на которую предоставлялась Мария Костырко, рассчитана именно на владельцев частных домов.

"Поэтому и условием предоставления этой помощи является наличие документов о праве собственности на этот дом. Эта программа у нас в прошлом году была принята, ее действие продлено до 1 июля 2023 года".

Директор департамента посоветовала Марии связаться с племянницей, чтобы та подала заявку на помощь. Однако, где сейчас родственница, женщина не знает, кроме того, что она уже несколько лет находится за границей, они не общаются. Татьяна Коваленко утверждает, что помочь Марии Ивановне некому.

Мария Ивановна надеется хотя бы на помощь волонтеров, потому что денег от горсовета ждать бесполезно. Хочет, чтобы помогли ей убрать двор и перекрыть крышу, потому что она продолжает подтекать.

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