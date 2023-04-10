У квітні мали перерахувати пенсії українцям. Але деяким пенсіонерам виплати не збільшили, незважаючи на обіцянку. У Пенсійному фонді кажуть, що індексація пенсії буде тепер лише через місяць. Крім того, там пояснили, кого обділили із підвищенням і чому це сталося.

Зокрема, з першого квітня обіцяли збільшені пенсії, тим хто вирішив працювати, незважаючи на заслужений відпочинок. Передбачалося, що пенсії перерахують 600 тисячам українців.

У Пенсійному фонді заявили, що категорія цих пенсіонерів може отримати перерахунок не у квітні, а у травні. Це пов'язано з урахуванням того, що право на автоматичний перерахунок визначає страховий стаж, придбаний, у тому числі по лютий поточного року, та те, що страхувальники подають звіти за 1 квартал 2023 року до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування до 10 травня.

Через це підвищені пенсії можна отримати починаючи з червня та з доплатою за квітень та травень.

Українці у коментарях під цією новиною писали, що незважаючи на підвищення виплат, пенсіонери ледве виживають:

"Це не пенсія, а на сміх курям, а як точніше, кістка в горлі, щоб народ менше гавкав", "Я хотіла б бачити, як би прокурори і судді вижили б на 2500. Не тільки їсти і поплатити комунальні послуги не вистачить" , "Це не пенсія, а сльози", "Хто не працював, той отримає. А хто працював подихати. Було, є і буде".

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли нові деталі перерахунку пенсій: українці стурбовані.

А ще Politeka повідомляла, що пенсію в Україні можна отримати одразу за півроку, але є важливий нюанс: що треба знати.

Також Politeka писала, що у Кабміні повідомили, що проведено вже другу індексацію пенсійних виплат, незважаючи на війну.