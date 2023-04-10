С 1 апреля украинские пенсионеры должны были получить перерасчет к пенсии. Но получили не все.

В апреле должны были пересчитать пенсии украинцам. Но некоторым пенсионерам выплаты не увеличили, несмотря на обещание. В Пенсионном фонде говорят, что индексация пенсии будет теперь лишь через месяц. Кроме того, там объяснили, кого обделили с повышением и почему это произошло.

В частности, с 1 апреля обещали увеличенные пенсии, тем кто решил работать, несмотря на заслуженный отдых. Предполагалось, что перерасчитают пенсии 600 тысячам украинцев.

В Пенсионном фонде заявили, что категория этих пенсионеров может получить перерасчет не в апреле, а в мае. Это связано с учетом того, что право на автоматический перерасчет определяет страховой стаж, приобретенный, в том числе по февраль текущего года, и то, что страхователи представляют отчеты за 1 квартал 2023 года в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования до 10 мая.

Из-за этого повышенные пенсии можно получить начиная с июня и с доплатой за апрель и май.

Украинцы в комментариях под этой новостью писали, что несмотря на повышение выплат, пенсионеры едва выживают:

"Это не пенсия, а на смех курам, а как точнее, кость в горле, чтобы народ меньше лаял", "Я бы хотела видеть, как бы прокуроры и судьи выжили бы на 2500. Не только есть и поплатить коммунальные услуги не хватит", "Это не пенсия, а слезы", "Кто не работал тот получит. А кто работал подыхать. Было есть и будет".

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали новые детали перерасчета пенсий: украинцы озабочены.

А еще Politeka сообщала, что пенсию в Украине можно получить сразу за полгода, но есть важный нюанс: что нужно знать.

Также Politeka писала, что в Кабмине сообщили, что проведена уже вторая индексация пенсионных выплат, несмотря на войну.