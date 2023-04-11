Йдеться про експеримент, який стартував в іспанському місті Валенсія, пише Politeka.net з посиланням на Valencia Plaza.
Проект триватиме місяць, до 10 травня і покликаний показати вплив на «цивільні аспекти», а не лише на бізнес, фінанси чи державне управління.
Зазначається, що таким чином Валенсія стає «першим містом у світі, яке реалізує пілотний проект з 32-годинного робочого дня протягом місяця» з цивільним та неділовим підходом.
Мер Валенсії підкреслив, що це не програма скорочення робочого часу, йдеться про проведення тесту, досвіду в рамках осі інновацій, яка призначена для людей.
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Додамо, раніше в Британії пройшло найбільше дослідження у світі з переходу на чотириденний робочий тиждень. В експерименті брали участь працівники понад 60 приватних та державних компаній з червня по грудень 2022 року.
При цьому співробітники компаній отримували свою зарплату без змін. Три дні на тиждень були вихідними і в середньому британці працювали лише 34 години на тиждень.
Після експерименту 92% компаній, що у ньому брали участь, вирішили не повертатися до старої системи робочого дня. З них 18% були готові запровадити такий робочий графік на постійній основі.
Для деяких співробітників додатковий вихідний став важливішим за зарплату і 15% учасників заявили після експерименту, що жодні гроші не змусять їх повернутися до п'ятиденного робочого тижня.
Що ж до України, то, як показали опитування, до чотириденки роботодавці не готові.
Так, згідно з опитуванням, проведеним Work.ua у 2021-му році, 5% респондентів відповіли, що вже працюють 4 дні на тиждень, а 10% не проти спробувати цей формат.
29% опитаних не розглядають чотириденний робочий тиждень, тому що їм не підходить графік.
Загалом не розглядають цю можливість 56% компаній.
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