Пилотный проект запускается для анализа влияния четырехдневной рабочей недели на здоровье, окружающую среду и экономику, особенно в сфере торговли, гостеприимства и досуга.

Речь идет об эксперименте, которій стартовал в испанском городе Валенсия, пишет Politeka.net со ссылкой на Valencia Plaza.

Проект будет длиться месяц, до 10 мая и призван показать влияние на «гражданские аспекты», а не только на бизнес, финансы или государственное управление.

Отмечается, что таким образом Валенсия становится «первым городом в мире, который реализует пилотный проект по 32-часовому рабочему дню в течение месяца» с гражданским и не деловым подходом.

Мэр Валенсии подчеркнул, что это не программа сокращения рабочего времени, речь идет о проведении теста, опыта в рамках «оси инноваций», которая «предназначена для людей».

Добавим, ранее в Британии пршло самое крупное исследование в мире по переходу на четырехдневную рабочую неделю. В эксперименте принимали участие работники более 60 частных и государственных компаний с июня по декабрь 2022 года.

При этом сотрудники компаний получали свою зарплату без изменений. Три дня в неделю были выходными и в среднем британцы работали только 34 часа в неделю.

После эксперимента 92% компаний, который в нем участвовали, решили не возвращаться к старой системе рабочего дня. Из них 18% были готовы ввести такой рабочий график на постоянной основе.

Для некоторых сотрудников дополнительный выходной стал важнее зарплаты и 15% участников заявили после эксперимента, что никакие деньги не заставят их вернуться к пятидневной рабочей неделе.

Что же касается Украины, то, как показали опросы, к четврехдневке работодатели не готовы. Так, согласно опросу, проведенному Work.ua в 2021-м году, 5% респондентов ответили, что уже работают 4 дня в неделю, а 10% не прочь попробовать этот формат.

29% опрошенных не рассматривают четырехдневную рабочую неделю, потому что им не подходит график.

Вообще не рассматривают данную возможность 56% компаний.

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