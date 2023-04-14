Що зараз відбувається з цінами на продукти в Україні і чого чекати в найближчому майбутньому.

Ціни на моркву, цибулю, томати та інші овочі, здається, побили всі рекорди. Але, як виявилося, цьому є пояснення. Так, міністр аграрної політики і продовольства Микола Сольський повідомив, що у кінці сезону завжди менше овочів, ніж на початку, а свіжих ще не з’явилось.

Логистика в Україну, заявив Сольский в інтерв’ю виданню «Главком», дорога. Крім того, цього року були і «нестандартні ситуації», які пов’язані зі страшним землетрусом в Туреччині. Саме ця країна є найбільшим постачальником у Європу такого популярного овоча, как томат.

За словами міністра, після землетрусів Туреччина мала певний період заборони на експорт овочів і це теж вплинуло на ціни.

«Більше того скажу: в принципі, завжди так було, є і буде не тільки в нас, а й в інших країнах. А ми кожен рік в кінці зими-на початку весни дивуємось, чому овочі дорожчають», - заявив Сольський, додавши, що є певні закони ринку.

Відповідаючи на питання стосовно здорожчання хліба, міністр запевнив, що це відбуваєтсья навесні кожного року, за винятком окремих сезонів.

Мовляв, старої пшениці до появи новой стає все менше і ціну починає дикткувати продавець – настає його час, «час продавця».

З появою нових овочів в Європі та в Україні ціни поступово підуть униз. Сольский каже, що цінники почнуть знижуватися з другої половини травня.

Додамо, раніше Національний банк покращивсвої прогнози щодо показників інфляції в Україні у 2023 році з 21% до 18,7%.

Цьому сприятимуть збереження жорстких монетарних умов, зниження світової інфляції та слабший споживчий попит в умовах відключень електроенергії.

На 2024 рік Нацбанк прогнозує подальше сповільнення темпів інфляції — до 10,4% (у попередньому прогнозі йшлося про інфляцію нижче 10%), а на 2025 рік — 6,7%.

Нагадаємо також, що українців попередили про відчутне подорожчання продуктів перед Великоднем.

Також Politeka повідомляла, що вартість базових продуктів змінилася – які тепер ціни в магазинах на борошно, цукор та сіль.

Крім того, Politeka.net писала, що важливий овоч слідом за яйцями та гречкою став "золотим".