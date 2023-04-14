Цены на морковь, лук, томаты и другие овощи, кажется, побили все рекорды. Но, как оказалось, это объяснение. Так, министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский сообщил, что в конце сезона всегда меньше овощей, чем в начале, а свежих еще не появилось.
Логистика в Украине, заявил Сольский в интервью изданию «Главком», дорогая. Кроме того, в этом году были и «нестандартные ситуации», связанные со страшным землетрясением в Турции. Именно эта страна является крупнейшим поставщиком в Европу такого популярного овоща как томат.
По словам министра, после землетрясений в Турции был определенный период запрета на экспорт овощей и это тоже повлияло на цены.
«Более того скажу: в принципе всегда так было, есть и будет не только у нас, но и в других странах. А мы каждый год в конце зимы – начале весны удивляемся, почему овощи дорожают», - заявил Сольский, добавив, что есть определенные законы рынка.
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Отвечая на вопрос о подорожании хлеба, министр заверил, что это происходит весной каждый год, за исключением отдельных сезонов.
Мол, старой пшеницы к появлению новой становится все меньше и цену начинает диктовать продавец – наступает его время, «время продавца».
С появлением новых овощей в Европе и Украине цены постепенно пойдут вниз. Сольский говорит, что ценники начнут снижаться со второй половины мая.
Добавим, ранее Национальный банк улучшил свои прогнозы по показателям инфляции в Украине в 2023 году с 21% до 18,7%.
Этому будут способствовать сохранение жестких монетарных условий, снижение мировой инфляции и более слабый потребительский спрос в условиях отключения электроэнергии.
На 2024 год Нацбанк прогнозирует дальнейшее замедление темпов инфляции – до 10,4% (в предыдущем прогнозе речь шла об инфляции ниже 10%), а на 2025 год – 6,7%.
Напомним также, что украинцев предупредили об ощутимом подорожании продуктов перед Пасхой.
Также Politeka сообщала, что стоимость базовых продуктов изменилась – какие сейчас цены в магазинах на муку, сахар и соль.
Кроме того, Politeka.net писала, что важный овощ вслед за яйцами и гречкой стал "золотым".