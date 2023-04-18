Грошова допомога від УВКБ ООН знову стала доступною для українців.

Заявку на отримання грошової допомоги від ООН знову можна подавати, пише Politeka.net.

Прийом заявок на цю грошову допомогу відновлено з 18 квітня, йдеться у повідомленні Благодійного фонду "Право на захист".

Нагадаємо, що прийом заявок в рамках Багатоцільової грошової допомоги від УВКБ ООН було тимчасово припинено з технічних причин з 1 по 17 квітня (включно).

Отже, за грошовою допомогою можуть звернутися родини, які не отримувала раніше допомогу від міжнародних організацій, які мають дохід, менший за 5400 грн на особу.

На грошову допомогу від ООН можуть розраховувати 1 - переселенці, які перемістилися після 24.02.22 та мають вразливості з Переліку, що буде наведено нижче; 2 - особи, що не переміщувалися після 24.02.2022, але постраждали від воєнних дій у Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Запорізькій, Кіровоградській, Черкаській, Харківській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській, Херсонській областях; 3 - люди, які повернулись до своїх місць постійного проживання після вимушеного переміщення до іншої області/країни через воєнні дії від 24 лютого 2022 р. та мають вразливості з Переліку.

Перелік обов’язкових критеріїв вразливості для йсіх трьох категорій, що дають можливість подати заявку на допомогу такий:

- родина, яка має лише одного з батьків (або батько, або мати) з одним або кількома дітьми віком до 18 років або з особами похилого віку (55 років і старше).

- родина, яку очолює одна самотня/ кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і старше) або особа похилого віку з однією дитиною чи кількома дітьми віком до 18 років.

- Родини з однією або декількома особами з особливими потребами. А саме ті, що мають: інвалідність, хронічні захворювання. Перелік не обмежується тільки цими критеріями особливих потреб.

- Прийомні сім’ї, які опікуються дітьми без супроводу та дітьми, розлученими з батьками.

Грошова допомога від УВКБ ООН – це одноразова виплата в розмірі 2220 гривень щомісячно на особу протягом 3 місяців.

Подати заявку можуть не тільки вразливі вимушено переміщені особи, але й постраждалі від військових дій у певних регіонах, а також ті, хто повернувся до свого постійного місця проживання (зокрема, і з-за кордону).

Підкреслимо, що банківські установи не здійснюють прийом заявок на цей вид грошової допомоги.

Для збору даних мають бути присутні всі члени родини.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про грошову компенсацію - на скільки українських родин вистачить грошей.

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