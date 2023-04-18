Заявку на получение денежной помощи от ООН можно снова подавать, пишет Politeka.net.

Прием заявок на эту денежную помощи возобновлен с 18 апреля, говорится в сообщении Благотворительного фонда "Право на защиту".

Напомним, что прием заявок в рамках Многоцелевой денежной помощи от УВКБ ООН был временно приостановлен по техническим причинам с 1 по 17 апреля (включительно).

Итак, за денежной помощью могут обратиться семьи, которые не получали ранее помощь от имеющих доход международных организаций и которые имеют доход меньший, чем 5400 грн на человека.

На денежную помощь от ООН могут рассчитывать 1 – переселенцы, переместившиеся после 24.02.22 и имеющие уязвимости из Перечня, который будет приведен ниже; 2 – лица, не перемещавшиеся после 24.02.2022, но пострадавшие от военных действий в Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Николаевской, Херсонской областях; 3 - люди, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну из-за военныых действий от 24 февраля 2022 г. и имеют уязвимости из Перечня.

Перечень обязательных критериев уязвимости для трех категорий, позволяющих подать заявку на помощь такой:

- семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше).

- семья, которую возглавляет одна одинокая/ несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилой человек с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет.

- семьи с одним или несколькими лицами с особыми потребностями. А именно имеющие: инвалидность, хронические заболевания. Список не ограничивается только этими критериями особых потребностей.

- приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями.

Денежная помощь от УВКБ ООН – это единовременная выплата в размере 2220 гривен ежемесячно на человека в течение 3 месяцев.

Подать заявку могут не только уязвимые вынужденно перемещенные лица, но и пострадавшие от военных действий в определенных регионах, а также вернувшиеся к своему постоянному месту жительства (в частности, и из-за границы).

Подчеркнем, что банковские учреждения не осуществляют прием заявок на этот вид денежной помощи.

Для сбора данных должны присутствовать все члены семьи.

Напомним, ранее сообщалось о денежной компенсации – на сколько украинских семей хватит денег.

Также Politeka.net писала о денежной помощи в 16 тысяч гривен – до какой даты можно получить.

Кроме того, Politeka.net писала, кто имеет право на денежную помощь, которую начали выдавать с 10 апреля.