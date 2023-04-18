Грошову компенсацію, на яку цьогоріч виділено більше п’яти мільярдів гривень, зможуть отримати майже дві тисячі українців.

Мова йде про грошову компенсацію за житло, пише Politeka.net.

Як розповіли в Міністерстві у справі ветеранів України, цьогоріч грошову компенсацію за житло отримають майже 2 000 ветеранів війни, членів їхніх сімей та родин загиблих захисників і захисниць.

На цю грошову компенсацію у 2023-му році передбачено 5,5 мільярдів гривень за чотирма бюджетними програмами.

І це, як зазначають в Департаменті соціального захисту Міністерства у справах ветеранів України, не тільки однокімнатні квартири.

Розмір виплат на придбання відповідного житла залежить від складу сім'ї ветерана, або члена родини загиблого.

Отже, грошова компенсація передбачена особам, які мають статус особи з інвалідністю І-ІІ групи внаслідок війни, статус члена сім`ї загиблого (померлого) Захисника/ Захисниці України, статус учасника бойових дій та статус особи з інвалідністю ІІІ групи внаслідок війни, з числа внутрішньо переміщених осіб, які з початку вторгнення, саме з 2014 по 01 червня 2018 року брали безпосередню участь в заходах АТО ООС.

Крім того, у 2023-му році буде здійснено розподіли субвенцій на виплату грошової компенсації за житло бенефіціарам на спеціальні рахунки, які вони відкривають в Ощадбанку.

В Мінветеранів пояснили, що після отримання коштів особи придбають житлові приміщення, які вони попередньо обрали самостійно. Таке житло може бути, як на вторинному ринку, так і на первинному — за умови, що воно обов’язково введено в експлуатацію.

Зазначимо, що всі зареєстровані інформаційні повідомлення про пошкоджене та зруйноване житло автоматично стають заявою на компенсацію.

На кінець березня таких заяв надійшло вже 348 413.

Подати заяву на компенсацію можна не лише через "Дію" та ЦНАПи, але й через нотаріусів. Також до цього процесу планують залучити Центри соціального захисту.

«Президент уже підписав законопроєкт №7198 про компенсації, тож перші виплати можливі вже з травня. Так, із моменту надходження заяви на компенсацію до моменту, коли людині випишуть житловий сертифікат має пройти не більш ніж 30 днів", - повідомляли в Верховній Раді.

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