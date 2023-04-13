Право на грошову допомогу від держави можна втратити - українці обривають телефони гарячої лінії, скаржачись на масові перевірки.

Грошова допомога залишається для мільйонів українців можливістю вижити у воєнний час.

Однак, як повідомляє Politeka.net з посиланням на Мінреінтеграції, на гарячі лінії міністерства надходять звернення від громадян щодо масових перевірок місць проживання внутрішніх переселенців органами Нацсоцслужби.

«При відсутності ВПО за місцем проживання переселенцям припиняли виплату державної допомоги», - зазначили в Мінреінтеграції.

Перевірки місць фактичного проживання ВПО і ризик втратити грошову допомогу викликали серед українців справжню паніку.

Тож було прийнято нове термінове рішення.

«На одній із міжвідомчих нарад було вирішено зменшити кількість таких перевірок і зобов’язати територіальні органи соцслужб попереджати внутрішніх переселенців про свої візити», - запевнили в міністерстві, підкресливши, що відтоді кількість перевірок знизилася майже у 12 разів.

Також зазначається, що у березні-квітні вони не проводилися взагалі.

Крім того, готується проєкт змін до постанови, який має на меті усунути будь-які ризики проведення непрозорих перевірок.

Додамо, станом на кінець січня 2023 року на обліку перебуває близько 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб.

Виплати щомісячної грошової допомоги від держави ВПО були автоматично продовжено. Отже, мова йде про таку грошову допомогу - 3 тисяч гривень для дітей та осіб з інвалідністю й 2 тисяч гривень для всіх інших осіб.

Отримати довідку ВПО та подати заяву на виплату грошової допомоги на проживання можна за допомогою застосунку «Дія». Також внутрішньо переміщені особи можуть звертатися до органів соцзахисту населення, в ЦНАП або до уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

Раніше також повідомлялось, хто має право на гроші, які почали видавати з 10 квітня.

Також Politeka.net писала про додаткову грошову та гуманітарну допомогу для українців.

Крім того, стало відомо, що українцям роздадуть по 6600 гривень – хто може розраховувати на виплати.