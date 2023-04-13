Право на денежную помощь от государства можно потерять – украинцы обрывают телефоны горячей линии, жалуясь на массовые проверки.

Денежная помощь остается для миллионов украинцев возможностью выжить в военное время.

Однако, как сообщает Politeka.net со ссылкой на Минреинтеграцию, на горячие линии министерства поступают обращения от граждан относительно массовых проверок мест проживания внутренних переселенцев органами Нацсоцслужбы.

"При отсутствии ВПЛ по месту жительства переселенцам прекращали выплату государственной помощи", - отметили в Минреинтеграции.

Проверки мест фактического проживания ВПЛ и риск потерять денежную помощь вызвали среди украинцев настоящую панику.

В итоге было принято новое срочное решение.

"На одном из межведомственных совещаний было решено уменьшить количество таких проверок и обязать территориальные органы соцслужб предупреждать внутренних переселенцев о своих визитах", - заверили в министерстве, подчеркнув, что с тех пор количество проверок снизилось почти в 12 раз.

Также отмечается, что в марте-апреле они не проводились вообще.

Кроме того, готовится проект изменений в постановление, направленное на устранение любых рисков проведения непрозрачных проверок.

Отметим, по состоянию на конец января 2023 года на учете состоит около 5 миллионов внутренне перемещенных лиц.

Выплаты ежемесячного пособия от государства ВПЛ были автоматически продлены. Итак, речь идет о такой денежной помощи - 3 тысячи гривен для детей и лиц с инвалидностью и 2 тысячи гривен для всех других лиц.

Получить справку ВПЛ и подать заявление на выплату пособия на проживание можно с помощью приложения «Дия». Также внутренне перемещенные лица могут обращаться в органы соцзащиты населения, в ЦНАП или в уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета.

Ранее также сообщалось, кто имеет право на деньги, которые начали выдавать с 10 апреля.

Также Politeka.net писала о дополнительной денежной и гуманитарной помощи для украинцев.

Кроме того, стало известно, что украинцам раздадут по 6 600 гривен - кто может рассчитывать на выплаты.