З 10 квітня в Україні запроваджено нові грантові програми, в рамках яких можна отримати великі суми грошів.

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Міністерство економіки України, запроваджуються нові грантові програми в рамках проекту єРобота і лише за програмою «Власна справа» цього року планується видати 10 тисяч мікрогрантів.

Ключової вимогою до отримувачів є створення робочих місць. Кошти, надані підприємцям, повертаються державі в вигляді податків та зборів.

Крім того, з 10 квітня запроваджуються нові грантові програми для ветеранів.

Так, відтепер ветерани можуть отримати такі гранти для старту й розвитку власної справи:

250 тис. грн - для ветерана за умови створення одного робочого місця;

500 тис. грн - для другого з подружжя ветерана за умови створення двох робочих місць;

1 млн грн - для ветерана, зареєстрованого як ФОП (не менше ніж 3 роки), за умови створення 4 робочих місць, мінімум два з яких займуть ветерани або особи з інвалідністю внаслідок війни.

Грантові кошти людина може використати на придбання обладнання, сировини, матеріалів, оренду приміщення та транспортних засобів, необхідних для реалізації свого бізнес-проекту, закупівлю ліцензійного програмного забезпечення.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про чотириденний робочий тиждень - стартував важливий експеримент.

Також повідомлялось про додаткову грошову та гуманітарну допомогу для українців.

Крім того, Politeka.net писала, що у Кабміні вирішили, хто отримає одноразове нарахування.