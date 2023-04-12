Як повідомляє Politeka.net з посиланням на Міністерство економіки України, запроваджуються нові грантові програми в рамках проекту єРобота і лише за програмою «Власна справа» цього року планується видати 10 тисяч мікрогрантів.
Ключової вимогою до отримувачів є створення робочих місць. Кошти, надані підприємцям, повертаються державі в вигляді податків та зборів.
Крім того, з 10 квітня запроваджуються нові грантові програми для ветеранів.
Так, відтепер ветерани можуть отримати такі гранти для старту й розвитку власної справи:
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250 тис. грн - для ветерана за умови створення одного робочого місця;
500 тис. грн - для другого з подружжя ветерана за умови створення двох робочих місць;
1 млн грн - для ветерана, зареєстрованого як ФОП (не менше ніж 3 роки), за умови створення 4 робочих місць, мінімум два з яких займуть ветерани або особи з інвалідністю внаслідок війни.
Грантові кошти людина може використати на придбання обладнання, сировини, матеріалів, оренду приміщення та транспортних засобів, необхідних для реалізації свого бізнес-проекту, закупівлю ліцензійного програмного забезпечення.
Нагадаємо, раніше повідомлялось про чотириденний робочий тиждень - стартував важливий експеримент.
Також повідомлялось про додаткову грошову та гуманітарну допомогу для українців.
Крім того, Politeka.net писала, що у Кабміні вирішили, хто отримає одноразове нарахування.