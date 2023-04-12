С 10 апреля в Украине были введены новые грантовые программы, в рамках которых можно получить большие суммы денег.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Министерство экономики Украины, вводятся новые грантовые программы в рамках проекта "єРобота" и только по программе «Собственное дело» в этом году планируется выдать 10 тысяч микрогрантов.

Ключевым требованием к получателям является создание рабочих мест. Денежные средства, предоставляемые предпринимателям, возвращаются государству в виде налогов и сборов.

Кроме того, с 10 апреля вводятся новые грантовые программы для ветеранов.

Так, теперь ветераны могут получить такие гранты для старта и развития собственного дела:

250 тыс. грн – для ветерана при условии создания одного рабочего места;

500 тыс. грн - для второго супруга ветерана при условии создания двух рабочих мест;

1 млн грн - для ветерана, зарегистрированного как ФЛП (не менее 3 лет), при условии создания 4 рабочих мест, минимум два из которых займут ветераны или лица с инвалидностью в результате войны.

Грантовые средства человек может использовать для приобретения оборудования, сырья, материалов, аренды помещения и транспортных средств, необходимых для реализации своего бизнес-проекта, закупку лицензионного программного обеспечения.

Напомним, ранее сообщалось о четырехдневной рабочей неделе - стартовал важный эксперимент.

Также сообщалось о дополнительной денежной и гуманитарной помощи для украинцев.

Кроме того, Politeka.net писала, что в Кабмине решили, кто получит одноразовое начисление.