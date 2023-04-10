Чеська гуманітарна організація «Людина в біді» (People in Need) допомагає українцям, які постраждали від війни, надаючи необхідні продовольчі та побутові товари, допомагає з відновленням житла, надає грошову допомогу.
Виплати фінансової допомоги від цієї організації проводить ПриватБанк. Як повідомляли у фінустанові, програма багатоцільової грошової допомоги охоплює такі категорії громадян:
- вимушено переміщених осіб;
- осіб, які втратили або у яких пошкоджено житло;
- осіб, які проживають поблизу лінії фронту;
- осіб, які надають прихисток для ВПО.
Сума виплати становить 2220 грн на одну особу і надаватиметься одним траншем протягом трьох місяців. Програма діє до липня 2023 року.
Гроші українці зможуть отримати на банківську картку, що зареєстрована в Мінсоцполітики через платіжну систему PrivatMoney. Якщо отримувач допомоги не має такої картки, або реквізити вказано неправильно, тоді клієнту надішлють СМС із контрольним номером переказу PrivatMoney. З цим контрольним номером виплату можна буде отримати через Приват24, термінал самообслуговування, банкомат у відділенні ПриватБанку або за телефоном 3700.
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