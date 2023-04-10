Чешская гуманитарная организация «Человек в беде» (People in Need) помогает пострадавшим от войны украинцам, предоставляя необходимые продовольственные и бытовые товары, помогает с восстановлением жилья, оказывает денежную помощь.
Выплаты финансовой помощи от этой организации производит ПриватБанк. Как сообщали в финучреждении, программа многоцелевой денежной помощи охватывает следующие категории граждан:
- вынужденно перемещенных лиц;
- лиц, потерявших или у которых повреждено жилье;
- лиц, проживающих вблизи линии фронта;
- лиц, предоставляющих приют для ВПЛ.
Сумма выплаты составляет 2220 грн на одного человека и будет предоставляться одним траншем в течение трех месяцев. Программа действует до июля 2023 года.
Деньги украинцы смогут получить на банковскую карту, зарегистрированную в Минсоцполитики через платежную систему PrivatMoney. Если получатель пособия не имеет такой карты, или реквизиты указаны неправильно, клиенту пришлют СМС с контрольным номером перевода PrivatMoney. С этим контрольным номером выплату можно получить через Приват24, терминал самообслуживания, банкомат в отделении ПриватБанка или по телефону 3700.
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