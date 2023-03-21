Нагадаємо, президент України підписав закон, що запроваджує в Україні компенсацію за пошкоджене і знищене внаслідок бойових дій майно фізичних осіб.
Як з’ясувалось, перші компенсації за зруйноване житло планують виплатити вже у травні.
«Є два місяці, коли уряд повинен розробити відповідні постанови і затвердити їх на засіданні Кабміну. Сподіваємось, що вже в травні, наші люди, які залишилися без даху над головою, будуть отримувати перші компенсації», - заявили у Комітеті ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
Схема надання компенсації є досить простою – якщо зруйнована квартиира, і не підлягає відновленню, людина зможе отримати відповідний житловий сертифікат, який вона потім обміняє на квадратні метри, які людина сама обере.
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«Людина буде самостійно обирати населений пункт. Людина самостійно буде обирати собі квартиру, в якій вона захочет проживати. Не важливо, буде це вторинний ринок чи первинний. Все буде вирішувати людина, в якої зруйновано житло», - пояснила голова Комітету ВР Олена Шуляк.
Якщо зруйнований првиатний будинок, то також буде надаватися компенсація, але трошки ширша.
Людина зможе обирати: або вона отримає житловий сертифікат і отримає компенсацію, або отримає цільові гроші, які можна буде використати безпосередньо або на будівельні матеріали, або на будівельні роботи.
Якщо мова йде про пошкоджене житло, то з ним буд працювати здебільшого місцева влада.
«Є певний досівд, коли ремонтувалося пошкоджено житло. Ми його допрацюємо. З пошкодженим житлом також будуть обов’язково виконані роботи», - запевнила Шуляк.
Додамо, право на компенсацію отримають тільки громадяни України.
Сума компенсації за зруйноване житло буде розрахована для кожного регіону окремо і буде максимально наближеною до ринкової ціни за квадратний метр.
Джерелами фінансування компенсації будуть кошти державного і місцевих бюджетів; міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів; міжнародна технічна і/або поворотна чи безповоротна фінансова допомога; репарації та інші стягнення з росії.
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