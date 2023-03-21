Українцям невдовзі почнуть виплачувати компенсації, мова про які йде у новому законі, який був підписаний президентом.

Нагадаємо, президент України підписав закон, що запроваджує в Україні компенсацію за пошкоджене і знищене внаслідок бойових дій майно фізичних осіб.

Як з’ясувалось, перші компенсації за зруйноване житло планують виплатити вже у травні.

«Є два місяці, коли уряд повинен розробити відповідні постанови і затвердити їх на засіданні Кабміну. Сподіваємось, що вже в травні, наші люди, які залишилися без даху над головою, будуть отримувати перші компенсації», - заявили у Комітеті ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

Схема надання компенсації є досить простою – якщо зруйнована квартиира, і не підлягає відновленню, людина зможе отримати відповідний житловий сертифікат, який вона потім обміняє на квадратні метри, які людина сама обере.

«Людина буде самостійно обирати населений пункт. Людина самостійно буде обирати собі квартиру, в якій вона захочет проживати. Не важливо, буде це вторинний ринок чи первинний. Все буде вирішувати людина, в якої зруйновано житло», - пояснила голова Комітету ВР Олена Шуляк.

Якщо зруйнований првиатний будинок, то також буде надаватися компенсація, але трошки ширша.

Людина зможе обирати: або вона отримає житловий сертифікат і отримає компенсацію, або отримає цільові гроші, які можна буде використати безпосередньо або на будівельні матеріали, або на будівельні роботи.

Якщо мова йде про пошкоджене житло, то з ним буд працювати здебільшого місцева влада.

«Є певний досівд, коли ремонтувалося пошкоджено житло. Ми його допрацюємо. З пошкодженим житлом також будуть обов’язково виконані роботи», - запевнила Шуляк.

Додамо, право на компенсацію отримають тільки громадяни України.

Сума компенсації за зруйноване житло буде розрахована для кожного регіону окремо і буде максимально наближеною до ринкової ціни за квадратний метр.

Джерелами фінансування компенсації будуть кошти державного і місцевих бюджетів; міжнародних фінансових організацій, інших кредиторів та інвесторів; міжнародна технічна і/або поворотна чи безповоротна фінансова допомога; репарації та інші стягнення з росії.

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