Украинцам вскоре начнут выплачивать компенсации, речь о которых идет в новом законе, подписанном президентом.

Напомним, президент Украины подписал закон, вводящий в Украине компенсацию за поврежденное и уничтоженное в результате боевых действий имущество физических лиц.

Как выяснилось, первые компенсации за разрушенное жилье планируется выплатить уже в мае.

«Есть два месяца, когда правительство должно разработать соответствующие постановления и утвердить их на заседании Кабмина. Надеемся, что уже в мае, наши люди, оставшиеся без кріши над головой, будут получать первые компенсации», - заявили в Комитете ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Схема предоставления компенсации достаточно проста – если разрушена квартира и она не подлежит восстановлению, человек сможет получить соответствующий жилищный сертификат, который он затем обменяет на квадратные метры, которые человек сам выберет.

«Человек будет самостоятельно выбирать населенный пункт. Человек самостоятельно будет выбирать себе квартиру, в которой он захочет проживать. Не важно, будет ли это вторичный рынок или первичный. Все будет решать человек, у которого разрушено жилье», – пояснила председатель Комитета ВР Елена Шуляк.

Если разрушен дом, то также будет предоставляться компенсация, но немного шире.

Человек сможет выбирать: либо он получит жилищный сертификат и получит компенсацию, либо получит целевые деньги, которые можно будет использовать непосредственно либо на строительные материалы, либо на строительные работы.

Если речь идет о поврежденном жилье, то с ним будут работать в основном местные власти.

«Есть определенный опыт, когда ремонтировалось поврежденное жилье. Мы его доработаем. С поврежденным жильем также обязательно будут выполнены работы», - заверила Шуляк.

Добавим, право на компенсацию получат только граждане Украины.

Сумма компенсации за разрушенное жилье будет рассчитана для каждого региона отдельно и будет максимально приближена к рыночной цене за квадратный метр.

Источниками финансирования компенсации будут являться средства государственного и местных бюджетов; международных финансовых организаций, других кредиторов и инвесторов; международная техническая и/или возвратная или безвозвратная финансовая помощь; репарации и другие взыскания с России.

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