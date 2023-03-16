Про це, як пише Politeka.net, споживачі газу розповідають на офіційній сторінці «Нафтогаза» в Facebook.
«Чому ви проігнорували передані показники та виставили рахунок на завищений обсяг споживання?», «Вже другий місяць по Дніпру така дичина, тільки не вдвічі, а втричі, показники передавалися через gas.ua і вони є в кабінеті, але до оплати втричі більше, боргів за все життя не було ніколи, а тепер є, за фактом переплата має бути», - скаржаться споживачі.
Деяким, судячи зі скарг, нарахували в десятки разів більше споживання.
«Ці мені нарахували в 42 рази більше. Очманіли взагалі. Вже й писала їм, але марно. Незрозуміло, як це все вирішувати… новий сайт із новим менеджментом дніпрогазу, який вони пишуть, не відповідає взагалі і неможливо зареєструватися там…».
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У свою чергу Нафтогаз просить тих, у кого виникли питання, писати їм в особисті повідомлення у месенджері. У повідомлення також необхадно вказати номер номер особового рахунку та ПІБ його власника.
Крім того, «Нафтогаз» рекомендує споживачав у разі необхідности звертатися до свого Оператора ГРМ та звіритись з об'ємами.
«Саме він відповідає за нарахування об'ємів, а ми нараховуємо суму на ці об'єми»,- запевнили в Нафтогазі.
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