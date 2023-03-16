Украинцы жалуются, что на них вешают несуществующие долги, а цифры в платежках не соответствуют действительности.

Об этом, как пишет Politeka.net, потребители газа рассказывают на официальной странице "Нафтогаза" в Facebook.

«Почему вы проигнорировали переданные показатели и выставили счет на завышенный объем потребления?», «Уже второй месяц по Днепру такая дичь, только не вдвое, а втрое, показатели передавались через gas.ua и они есть в кабинете, но к оплате втрое больше, долгов за всю жизнь не было никогда, а теперь есть, по факту переплата должна быть» , - жалуются потребители.

Некоторым, судя по жалобам, насчитали в десятки раз большее потребление.

«Эти мне насчитали в 42 раза больше. Обалдели вообще. Уже и писала им, но тщетно. Непонятно, как все решать… новый сайт с новым менеджментом днепрогаза, который они пишут, не отвечает вообще и невозможно зарегистрироваться там…».

В свою очередь, Нафтогаз просит тех, у кого возникли вопросы, писать им в личные сообщения в мессенджере. В уведомлении также необходимо указать номер номер лицевого счета и ФИО его владельца.

Кроме того, «Нафтогаз» рекомендует потребителям в случае необходимости обращаться к своему Оператору ГРМ и свериться с объемами.

"Именно он отвечает за начисление объемов, а мы начисляем сумму на эти объемы", - заверили в Нафтогазе.

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