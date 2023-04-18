Речь идет о денежной компенсации за жилье, пишет Politeka.net.
Как рассказали в Министерстве по делу ветеранов Украины , в этом году денежную компенсацию за жилье получат около 2 000 ветеранов войны, членов их семей и семей погибших защитников и защитниц.
На эту денежную компенсацию в 2023 году предусмотрено 5,5 миллиарда гривен по четырем бюджетным программам.
И это, как отмечают в Департаменте социальной защиты Министерства по делам ветеранов Украины, не только однокомнатные квартиры.
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Размер выплат на приобретение соответствующего жилья зависит от состава семьи ветерана или члена семьи погибшего.
Итак, денежная компенсация предусмотрена лицам, имеющим статус лица с инвалидностью I-II группы в результате войны, статус члена семьи погибшего (умершего) Защитника/ Защитницы Украины, статус участника боевых действий и статус лица с инвалидностью ІІІ группы в результате войны, из числа внутренне перемещенных лиц, с начала вторжения, именно с 2014 по 01 июня 2018 принимали непосредственное участие в мероприятиях АТО ООС.
Кроме того, в 2023 году будут осуществлены распределения субвенций на выплату денежной компенсации за жилье бенефициарам на специальные счета, которые они открывают в Ощадбанке.
В Минветеранов объяснили, что после получения средств лица приобретут жилые помещения, которые они предварительно выбрали самостоятельно. Такое жилье может быть как на вторичном рынке, так и на первичном — при условии, что оно обязательно введено в эксплуатацию.
Все зарегистрированные информационные сообщения о поврежденном и разрушенном жилье автоматически становятся заявлением на компенсацию.
К концу марта таких заявлений поступило уже 348 413.
Подать заявление на компенсацию можно не только через "Дию" и ЦНАПы, но и нотариусов. Также в этот процесс планируют привлечь Центры социальной защиты.
«Президент уже подписал законопроект №7198 о компенсациях, поэтому первые выплаты возможны уже с мая. Так, с момента поступления заявления на компенсацию до момента, когда человеку выпишут жилищный сертификат должен пройти не более 30 дней", - сообщали в Верховной Раде.
Напомним, ранее сообщалось о денежной помощи в 16 тысяч гривен – до какой даты можно получить.
Также сообщалось, что денежную помощь ВПЛ начали отбирать.
Кроме того, Politeka.net писала, кто имеет право на деньги, которые начали выдавать с 10 апреля.