Денежную компенсацию, на которую в этом году выделено более пяти миллиардов гривен, смогут получить около двух тысяч украинцев.

Речь идет о денежной компенсации за жилье, пишет Politeka.net.

Как рассказали в Министерстве по делу ветеранов Украины , в этом году денежную компенсацию за жилье получат около 2 000 ветеранов войны, членов их семей и семей погибших защитников и защитниц.

На эту денежную компенсацию в 2023 году предусмотрено 5,5 миллиарда гривен по четырем бюджетным программам.

И это, как отмечают в Департаменте социальной защиты Министерства по делам ветеранов Украины, не только однокомнатные квартиры.

Размер выплат на приобретение соответствующего жилья зависит от состава семьи ветерана или члена семьи погибшего.

Итак, денежная компенсация предусмотрена лицам, имеющим статус лица с инвалидностью I-II группы в результате войны, статус члена семьи погибшего (умершего) Защитника/ Защитницы Украины, статус участника боевых действий и статус лица с инвалидностью ІІІ группы в результате войны, из числа внутренне перемещенных лиц, с начала вторжения, именно с 2014 по 01 июня 2018 принимали непосредственное участие в мероприятиях АТО ООС.

Кроме того, в 2023 году будут осуществлены распределения субвенций на выплату денежной компенсации за жилье бенефициарам на специальные счета, которые они открывают в Ощадбанке.

В Минветеранов объяснили, что после получения средств лица приобретут жилые помещения, которые они предварительно выбрали самостоятельно. Такое жилье может быть как на вторичном рынке, так и на первичном — при условии, что оно обязательно введено в эксплуатацию.

Все зарегистрированные информационные сообщения о поврежденном и разрушенном жилье автоматически становятся заявлением на компенсацию.

К концу марта таких заявлений поступило уже 348 413.

Подать заявление на компенсацию можно не только через "Дию" и ЦНАПы, но и нотариусов. Также в этот процесс планируют привлечь Центры социальной защиты.

«Президент уже подписал законопроект №7198 о компенсациях, поэтому первые выплаты возможны уже с мая. Так, с момента поступления заявления на компенсацию до момента, когда человеку выпишут жилищный сертификат должен пройти не более 30 дней", - сообщали в Верховной Раде.

Напомним, ранее сообщалось о денежной помощи в 16 тысяч гривен – до какой даты можно получить.

Также сообщалось, что денежную помощь ВПЛ начали отбирать.

Кроме того, Politeka.net писала, кто имеет право на деньги, которые начали выдавать с 10 апреля.