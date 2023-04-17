Грошову допомогу у розмірі 16 тисяч гривень можна отримати лише до певної дати.

Важливе оголошення щодо грошової допомоги зробили в Міністерстві у справах ветеранів України, пише Politeka.net.

Так, повідомляється, що виплати грошової допомоги ветеранам і ветеранкам, які отримали інвалідність І або II групи внаслідок війни, здійснюватимуться щоп’ятниці до 7 липня 2023 включно.

Що означатиме завершення І та ІІ етапів спільного проекту. Про продовження проекту щодо виплати грошової допомоги від Червоного Хреста України буде повідомлено пізніше.

«Також зазначаємо, що додаткова реєстрація на отримання наступних щомісячних платежів тим, хто отримав перші виплати — не потрібна!», - наголосили в Міністерстві.

Також наголошується, що з понеділка 17 квітня телефонна лінія підтримки проекту (0632271456) буде закрита.

«Інформаційна та технічна підтримка проекту здійснюватиметься виключно через електронну пошту Eveteran@mva.gov.ua», - йдеться у попередженні.

Підкреслимо, що наприкінці лютого 2023-го року стартував спільний проєкт Міністерства у справах ветеранів України та Червоного Хреста України з підтримки ветеранів війни, які отримали інвалідність І або II групи внаслідок бойових дій.

Якщо українець має відповідний статус, він може отримати грошову допомогу одним платежем на банківський рахунок у розмірі 4 000 гривень на місяць.

Тобто протягом чотирьох місяців особа, яка має інвалідність І чи II групи внаслідок війни, отримає 16 тис. гривень.

Нагадаємо також, що отримувачів такої грошової допомоги раніше попередили про моніторинг якості надання послуги з виплати.

Крім того, повідомлялось, шо грошову допомогу ВПО почали відбирати.

Також Politeka.net писала, хто має право на грошову допомогу, яку почали видавати з 10 квітня.