Важное объявление о денежной помощи было сделано в Министерстве по делам ветеранов Украины, пишет Politeka.net.
Так, сообщается, что выплаты денежной помощи ветеранам и ветераншам, получившим инвалидность I или II группы в результате войны, будут осуществляться каждую пятницу до 7 июля 2023 года включительно.
Что означает завершение I и II этапов совместного проекта. О продолжении проекта выплаты денежной помощи от Красного Креста Украины будет сообщено позже.
«Также отмечаем, что дополнительная регистрация на получение последующих ежемесячных платежей тем, кто получил первые выплаты, не нужна!», - подчеркнули в Министерстве.
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Также отмечается, что с понедельника 17 апреля телефонная линия поддержки проекта (0632271456) будет закрыта.
«Информационная и техническая поддержка проекта будет осуществляться исключительно по электронной почте Eveteran@mva.gov.ua», – говорится в предупреждении.
Подчеркнем, что в конце февраля 2023 года стартовал совместный проект Министерства по делам ветеранов Украины и Красного Креста Украины по поддержке ветеранов войны, получивших инвалидность I или II группы в результате боевых действий.
Если украинец имеет соответствующий статус, он может получить пособие одним платежом на банковский счет в размере 4 000 гривен в месяц.
То есть в течение четырех месяцев лицо, имеющее инвалидность I или II группы в результате войны, получит 16 тыс. гривен.
Напомним также, что получателей такой денежной помощи ранее предупредили о мониторинге качества предоставления услуги по выплате.
Кроме того, сообщалось, что денежную помощь ВПЛ начали отбирать.
Также Politeka.net писала, кто имеет право на денежную помощь, которую начали выдавать с 10 апреля.