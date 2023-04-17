Денежную помощь в размере 16 тысяч гривен можно получить только до определенной даты.

Важное объявление о денежной помощи было сделано в Министерстве по делам ветеранов Украины, пишет Politeka.net.

Так, сообщается, что выплаты денежной помощи ветеранам и ветераншам, получившим инвалидность I или II группы в результате войны, будут осуществляться каждую пятницу до 7 июля 2023 года включительно.

Что означает завершение I и II этапов совместного проекта. О продолжении проекта выплаты денежной помощи от Красного Креста Украины будет сообщено позже.

«Также отмечаем, что дополнительная регистрация на получение последующих ежемесячных платежей тем, кто получил первые выплаты, не нужна!», - подчеркнули в Министерстве.

Также отмечается, что с понедельника 17 апреля телефонная линия поддержки проекта (0632271456) будет закрыта.

«Информационная и техническая поддержка проекта будет осуществляться исключительно по электронной почте Eveteran@mva.gov.ua», – говорится в предупреждении.

Подчеркнем, что в конце февраля 2023 года стартовал совместный проект Министерства по делам ветеранов Украины и Красного Креста Украины по поддержке ветеранов войны, получивших инвалидность I или II группы в результате боевых действий.

Если украинец имеет соответствующий статус, он может получить пособие одним платежом на банковский счет в размере 4 000 гривен в месяц.

То есть в течение четырех месяцев лицо, имеющее инвалидность I или II группы в результате войны, получит 16 тыс. гривен.

Напомним также, что получателей такой денежной помощи ранее предупредили о мониторинге качества предоставления услуги по выплате.

Кроме того, сообщалось, что денежную помощь ВПЛ начали отбирать.

Также Politeka.net писала, кто имеет право на денежную помощь, которую начали выдавать с 10 апреля.