Для отримувачів грошової допомоги з’явилось важливе попередження.

Деяким українцям, які отримують грошову допомогу, будуть телефонувати із запитаннями.

Про це, як пише Politeka.net, попередили в Міністерстві у справах ветеранів України.

Зазначається, що Міністерство спільно з Червоним Хрестом України розпочинає проміжковий моніторинг якості надання послуги із виплати грошової допомоги ветеранам і ветеранкам, які отримали інвалідність І або II групи внаслідок війни.

Він здійснюватиметься шляхом телефонного опитування осіб, які подали заяви через портал Е-ветеран на отримання коштів від Червоного Хреста України під час першого та другого етапу проекту, та яким вже надійшли перші виплати у розмірі 4000 гривень.

Уточнюється, що у Мінветеранів надійшло 25 000 заяв на отримання грошової допомоги.

«Під час опитування будуть поставлені питання загального характеру з метою покращення якості послуги. В жодному разі не можна повідомляти свої персональні дані, номери банківських рахунків, паролі тощо», - підкреслили в Мінветеранів.

Нагадаємо, спільний проєкт Мінветеранів та Червоного Хреста України з підтримки ветеранів війни, які отримали інвалідність І або II групи внаслідок бойових дій, стартував наприкінці лютого 2023 року.

Якщо українець має відповідний статус, він може отримати грошову допомогу одним платежем на банківський рахунок у розмірі 4 000 гривень на місяць.

Виплати грошової допомоги будуть здійснюватися протягом чотирьох місяців незалежно від отримання ними інших видів допомоги.

Тобто особа, яка має інвалідність І чи II групи внаслідок війни, отримає 16 тис. грн за чотири місяці.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про нову допомогу, які почали надавати з 10 квітня - хто має право.

Також Politeka.net писала про додаткову грошову та гуманітарну допомогу для українців.

Крім того, Politeka.net писала, що українцям роздадуть по 6600 гривень – хто може розраховувати на виплати.