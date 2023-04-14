Для получателей денежной помощи появилось важное предупреждение.

Некоторым украинцам, получающим денежную помощь, будут звонить по телефону с вопросами.

Об этом, как пишет Politeka.net, предупредили в Министерстве по делам ветеранов Украины.

Отмечается, что Министерство совместно с Красным Крестом Украины начинает промежуточный мониторинг качества предоставления услуги по выплате денежной помощи ветеранам, получившим инвалидность I или II группы в результате войны.

Он будет осуществляться путем телефонного опроса лиц, подавших заявления через портал Е-ветеран на получение средств от Красного Креста Украины во время первого и второго этапа проекта, и которые уже получили первые выплаты в размере 4000 гривен.

Уточняется, что в Минветеранов уже поступило 25 000 заявлений на получение денежной помощи.

"Во время опроса будут поставлены вопросы общего характера с целью улучшения качества услуги. Ни в коем случае нельзя сообщать свои персональные данные, номера банковских счетов, пароли и т.д.", – подчеркнули в Минветеранов.

Напомним, общий проект Минветеранов и Красного Креста Украины по поддержке ветеранов войны, получивших инвалидность I или II группы в результате боевых действий, стартовал в конце февраля 2023 года.

Если украинец имеет соответствующий статус, он может получить пособие одним платежом на банковский счет в размере 4 000 гривен в месяц.

Выплаты денежной помощи будут производиться в течение четырех месяцев независимо от получения ими других видов пособия.

То есть лицо, имеющее инвалидность I или II группы в результате войны, получит 16 тыс. грн за четыре месяца.

Напомним, ранее сообщалось о новой помощи, которую начали оказывать с 10 апреля – кто имеет право.

Также Politeka.net писала о дополнительной денежной и гуманитарной помощи для украинцев.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцам раздадут по 6600 гривен – кто может рассчитывать на выплаты.