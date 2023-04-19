Пропозиція змінити Великий герб України з’явилася у вигляді петиції на сайті фіційного Інтернет-представництва Президента України, пише Politeka.net.

Так, автор петиції пропонує обрати фразу, яка бі висловлювала Національну Ідею України та додати її до Великого герба.

Прийняти рішення пропонується на всеукраїнському референдумі після війни.

«Запланувати на післявоєнний період всеукраїнський референдум з питання внесення змін до ст. 20 Конституції України, а саме - обрати одну фразу, котра висловлює Національну Ідею України та додати цю фразу до великого герба України», - пропонує автор петиції.

Оголосити про референдум пропонуэться після підтримання петиції 25 тисячами українців.

«Щоб суспільство мало час підготувати можливі доповнення до списку варіантів напису, винесених на референдум та підготуватись до прийняття рішень», - йдеться у пропозиції.

У Великому гербі України пропонується додати напис «Захистити Рай Земний» або «Хистити Рай Земний».

Нагадаємо, у серпні 2021-го року на позачерговому засіданні Верховної Ради 24 серпня народні депутати підтримали законопроєкт про великий Державний Герб. Раніше президент Володимир Зеленський вніс його на розгляд парламенту як невідкладний.

Великий Державний Герб України містить у собі 4 основні елементи: княжий знак Володимира Великого, тобто малий Герб; корону Ярослава Мудрого над тризубом; козака з мушкетом, символу війська Запорізького; лева, який є символом Галицько-Волинської держави.

Нагадаємо, українцям подарували нове свято.

Крім того повідомлялось, що гімн України зпропонували змінити.

Також Politeka.net писала, що в Україні хочуть запровадити нове травневе свято.