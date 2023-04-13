Нове свято в Україні відзначатиметься 13 квітня, пише Politeka.net.

Cвоїм Указом президент України Володимир Зеленський постановив щороку 13 квітня відзначати День працівника оборонно-промислового комплексу України.

«Ураховуючи важливе значення оборонно-промислового комплексу для забезпечення національної безпеки та захисту державного суверенітету України, значний внесок працівників оборонно-промислового комплексу у зміцнення обороноздатності держави, постановляю: Установити в Україні День працівника оборонно-промислового комплексу України, який відзначати щороку 13 квітня», - йдеться у документі.

Оборонно-промисловий комплекс України (ОПК України) — сукупність науково-дослідних, випробувальних організацій і виробничих підприємств, які виконують розробку, виробництво і постановку на озброєння військової та спеціальної техніки, спорядження, боєприпасів як для збройних сил України, так і на експорт.

Найбільшою складовою українського військово-промислового комплексу є державний концерн «Укроборонопром», який було створено у 2010 р. Проте на український ВПК працюють також приватні підприємства.

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