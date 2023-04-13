Новый праздник в Украине будет отмечаться 13 апреля, пишет Politeka.net.
Cвоим указом президент Украины Владимир Зеленский постановил ежегодно 13 апреля отмечать День работника оборонно-промышленного комплекса Украины.
«Учитывая важное значение оборонно-промышленного комплекса для обеспечения национальной безопасности и защиты государственного суверенитета Украины, значительный вклад работников оборонно-промышленного комплекса в укрепление обороноспособности государства постановляю: Установить в Украине День работника оборонно-промышленного комплекса Украины, который отмечать ежегодно 13 апреля», – говорится в документе.
Оборонно-промышленный комплекс Украины — совокупность научно-исследовательских, испытательных организаций и производственных предприятий, выполняющих разработку, производство и постановку на вооружение военной и специальной техники, снаряжения, боеприпасов как для вооруженных сил Украины, так и на экспорт.
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Наибольшей составляющей украинского военно-промышленного комплекса является государственный концерн «Укроборонопром», созданный в 2010 г. Однако на украинский ВПК работают также частные предприятия.
Напомним, ранее сообщалось о переходе на новый календарь - в ПЦУ сказали, когда будет отмечаться Пасха.
Также сообщалось, что гимн Украины предложили поменять.
Также Politeka.net писала, что в Украине предложили ввести новый майский праздник.