В Украине появился новый праздник, документ уже подписан.

Новый праздник в Украине будет отмечаться 13 апреля, пишет Politeka.net.

Cвоим указом президент Украины Владимир Зеленский постановил ежегодно 13 апреля отмечать День работника оборонно-промышленного комплекса Украины.

«Учитывая важное значение оборонно-промышленного комплекса для обеспечения национальной безопасности и защиты государственного суверенитета Украины, значительный вклад работников оборонно-промышленного комплекса в укрепление обороноспособности государства постановляю: Установить в Украине День работника оборонно-промышленного комплекса Украины, который отмечать ежегодно 13 апреля», – говорится в документе.

Оборонно-промышленный комплекс Украины — совокупность научно-исследовательских, испытательных организаций и производственных предприятий, выполняющих разработку, производство и постановку на вооружение военной и специальной техники, снаряжения, боеприпасов как для вооруженных сил Украины, так и на экспорт.

Наибольшей составляющей украинского военно-промышленного комплекса является государственный концерн «Укроборонопром», созданный в 2010 г. Однако на украинский ВПК работают также частные предприятия.

Напомним, ранее сообщалось о переходе на новый календарь - в ПЦУ сказали, когда будет отмечаться Пасха.

Также сообщалось, что гимн Украины предложили поменять.

Также Politeka.net писала, что в Украине предложили ввести новый майский праздник.