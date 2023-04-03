У квітні католики та православні відзначатимуть одне з головних свят для віруючих – Великдень.

У Православній Церкві України також розповіли про інші свята, які припадають на квітень, пише Politeka.net.

І за юліанським календарем, і за новоюліанським.

Нагадаємо, раніше в ПЦУ повідомили, що будуть подавати загальну інформацію про найбільші свята і дні пам’яті святих у двох варіантах: за юліанським (діючим, традиційним) календарем і новоюліанським (оновленим) календарем.

«Зважаючи на те, що деякі громади виявили бажання і належним чином отримали відповідне синодальне благословення», - повідомили в ПЦУ, підкресливши, що календарне питання стало складним, але нагальним з огляду на численні запити від парафій, монастирів, мирян, духовенства та архієреїв.

Отже, у неділю 9 квітня, відзначатиметься Вхід Господній в Єрусалим, Вербна неділя, яка розпочинає Страсний тиждень – особливий період усього церковного року.

«Унікальність цього тижня є такою, що кожен його день називається Великим, а богослужіння, що звершуються в цей час, не повторюються впродовж року», - підкреслили в ПЦУ.

Цьогоріч Великдень припадає на 16 квітня.

«Квітень для нас справді сповнений особливим настроєм і світлом, бо в цьому місяці відзначаємо найбільше християнське свято – Світле Христове Воскресіння», - зазначили в ПЦУ.

Великдень відзначається 16 квітня і за юліанським календарем, і за новоюліанським.

У вівторок другого після Пасхи тижня звершується особливе загальноцерковне поминання всіх від віку спочилих православних християн. Цей день носить назву Радониця (проводи), і цьогоріч припадає на 25 квітня.

А в останній день квітня, 30-го числа, віруючі будуть вшановувати пам՚ять святих жінок-мироносиць, відзначаючи цей день як загальне свято всіх жінок-християнок.

«Протягом квітня сумні і радісні події по-особливому відображатимуться у святах і днях пам’яті, віддзеркалюючи все, що відбувається і в нашому житті. Але свято Воскресіння Христового є свідченням того, що життя завжди перемагає смерть…», - зазначили в ПЦУ.

Нагадаємо, раніше українцям нагадали, що проблемою юліанського традиційного календаря є накопичення невідповідності між астрономічним і календарним рівноденням.

Нині це розходження складає 13 днів, але з часом складатиме місяці.

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