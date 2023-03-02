Православна Церква України рішенням Синоду визначила Порядок надання благословення парафіям та монастирям ПЦУ на використання новоюліанського календаря.
Як пише Politeka.net з посиланням на ПЦУ, календарне питання стало складним, але нагальним з огляду на численні запити від парафій, монастирів, мирян, духовенства та архієреїв.
«Тож, починаючи з цього місяця, надалі будемо подавати вам загальну інформацію про найбільші свята і дні пам’яті святих у двох варіантах: за юліанським (діючим, традиційним) календарем і новоюліанським (оновленим) календарем, зважаючи на те, що деякі громади виявили бажання і належним чином отримали відповідне синодальне благословення», - повідомили в ПЦУ.
Також українцям нагадали, що проблемою юліанського традиційного календаря є накопичення невідповідності між астрономічним і календарним рівноденням. Нині це розходження складає 13 днів, але з часом складатиме місяці.
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Багато років тому, використовуючи напрацювання астронома Мілутіна Міланковича з реформи та уточнення юліанського календаря, в Православній Церкві стали запроваджуватися оновлений календар, який виключає недолік юліанського календаря і є більш близьким до астрономічних даних, ніж григоріанський календар.
Це і є новоюліанський календар.
Станом на сьогодні його використовують: Вселенський Патріархат, Олександрійський Патріархат, Антиохійський Патріархат, Румунський Патріархат, Болгарський Патріархат, Церква Кіпру, Церква Греції, Церква Албанії.
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